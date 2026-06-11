Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle erhielt im vierten Geschäftsquartal weiter deutlich Schwung von den KI-Ausgaben seiner Kunden. Der Umsatz mit Cloud-Infrastruktur - das sind vor allem KI-Rechenzentren - wuchs um 93 Prozent, wie der SAP-Rivale mitteilte. Experten bemängelten aber hohe Kosten für Rechenzentren und entsprechend starke Geldabflüsse. Zudem verlangsamte sich das Erlöswachstum bei SaaS-Software. Die Oracle-Aktie brach am Mittwoch nach US-Börsenschluss um 10 Prozent ein. Ein Händler sprach am Morgen von negativen Auswirkungen auf den gesamten Unternehmenssoftware-Sektor und damit auch auf SAP, auch wenn die Walldorfer bei den Investitionen deutlich zurückhaltender seien als Oracle. Die SAP-Papiere sackten im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um weitere 1,5 Prozent ab.