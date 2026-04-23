So signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,8 Prozent auf 24.002 Punkte. Es wäre der vierte Handelstag in Folge mit Verlusten für den Dax. Zudem würde das Aktienbarometer wieder unter die viel beachtete 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend rutschen.