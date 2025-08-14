Dagegen gaben eine höhere Nachfrage aus der Pharma- sowie Öl- und Gasindustrie Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb. Zudem profitierte der Industriedienstleister von seinen jüngsten Zukäufen und sieht sich weiter auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Das Papier legte um knapp ein Prozent zu, und auch Talanx legten vorbörslich zu, nachdem der Versicherer trotz der verheerenden Brände in Kalifornien einen Rekordgewinn im ersten Halbjahr meldete und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr anhob.