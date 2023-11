Seit Ende Oktober hat der Dax um mehr als sieben Prozent zugelegt in der Hoffnung, dass der Zinshöhepunkt erreicht ist und bald Zinssenkungen folgen könnten. Nach dem Zuwachs sei der Dax reif für eine Abkühlung, schrieb am Morgen Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. «Doch keiner stellt die Musik ab.» So steht der Dax aktuell weiter über seinem 200-Tage-Durchschnitt, der unter charttechnisch orientierten Investoren eine beliebte langfristige Indikatorlinie darstellt. Sie war die letzte unter den bekanntesten solcher Linien, die es am Vortag noch einzuholen galt.