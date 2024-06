Bei den Einzelaktien rücken Deutsche Telekom in den Fokus. Deutschlands Förderbank KfW will 110 Millionen Aktien des Dax-Konzerns an institutionelle Investoren verkaufen. Das belastet den Aktienkurs, der vorbörslich auf Tradegate um 2 Prozent fiel. Mit dem geplanten Verkauf dürfte der Anteil des Bundes an der Telekom direkt und indirekt über die KfW auf 27,8 Prozent sinken.