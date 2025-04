Ebenfalls trübe sind die Aussichten für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , der schon am Freitag sein Jahresplus eingebüsst hatte: Er wird 2,8 Prozent tiefer erwartet. Weltweit setzt sich die Talfahrt an den Börsen zudem fort: In Asien sackten die wichtigsten Indizes deutlich ab, und auch in New York stehen die Zeichen auf weitere Verluste.