Die vorläufige Absage des US-Präsidenten Donald Trump an eine baldige Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell dürfte am Donnerstag für etwas Entspannung und steigende Kurse sorgen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von gut einem Prozent auf 24.268 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls fester erwartet.