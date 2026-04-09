Unter den Einzelwerten rückt Elmos Semiconductor in den Blick. Das Halbleiterunternehmen will eigene Aktien einziehen. Mit der Massnahme solle die künftige Flexibilität mit Blick auf mögliche Aktienrückkäufe erhöht werden, hiess es zur Begründung. In dem nervösen Umfeld half die Nachricht zunächst nicht: Die Anteilsscheine notierten im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate knapp ein Prozent unter dem Schlusskurs vom Mittwoch. Die Flugbegleiter der Lufthansa sind für Freitag zu einem Streik aufgerufen. Die Papiere fielen auf Tradegate um mehr als zwei Prozent, nachdem sie zur Wochenmitte um gut zehn Prozent in die Höhe geschnellt waren./la/jha/