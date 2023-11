In der Berichtssaison geht es am Mittwoch hierzulande hoch her. Allein aus dem Dax berichteten am Morgen acht Unternehmen. Positiv auffällig waren dabei die Titel der Commerzbank mit einem Anstieg um 2,6 Prozent im Tradegate-Handel. Nach einem überraschend erfolgreichen Quartal peilt die Bank für 2023 einen Überschuss von rund 2,2 Milliarden Euro an.