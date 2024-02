Nach dem Rekordhoch des Dax am Vortag dürfte der deutsche Leitindex am Mittwoch knapp darunter den Handel aufnehmen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Beginn des Xetra-Handels 17 048 Punkte für den deutschen Leitindex. Am Vortag hatte der Dax mit knapp 17 050 Zählern eine historische Höchstmarke erreicht. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte gut behauptet starten.

07.02.2024 08:11