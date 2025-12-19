Im Handelsverlauf könnte es am Freitag etwas volatiler zugehen, denn an den Börsen ist grosser Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Im Dax steht laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners besonders die 24.000-Punkte-Marke im Blick.