Unter Einzelwerten hierzulande stehen vor allem Aktien aus den hinteren Reihen im Blick. So hob der im Kleinwerte-Index SDax notierte Pharmazulieferer Schott nach einem starken Quartal die Jahresprognosen für Umsatzwachstum und operative Profitabilität an. Die kanadische Bank RBC reagierte prompt mit einer Hochstufung der Aktie auf «Outperform». Mit den vorläufigen Zahlen für das dritte Geschäftsquartal habe Schott Pharma die letzten Sorgen abgehakt, schrieb Charles Weston. Die Aktie legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vorbörslich um etwas mehr als 11 Prozent zu.