Nach den Kursgewinnen am Vortag könnte sich der Dax am Donnerstag zu einem Rekordhoch aufschwingen. Im vorbörslichen Handel legte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex in der Spitze auf 24.662 Zähler zu. Im Xetra-Handel wäre das eine Höchstmarke für den Dax. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Start ebenfalls leicht zulegen.