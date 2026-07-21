Zum anderen fand die Bafin bei Zalando Fehler im Geschäftsbericht 2025. Die Modeplattform habe Anteile der übernommenen About You Holding von einem nahestehenden Unternehmen erworben, das durch ein Aufsichtsratsmitglied von Zalando beherrscht werde, teilte die Behörde mit. Die dazu erforderlichen Angaben hätten jedoch im Anhang des Konzernabschlusses gefehlt. Zalando bestätigte, dass die Angaben fehlten. Hierbei handele es sich um einen rein formalen und materiell unwesentlichen Aspekt des Konzernanhangs. Ein Bussgeld sei von der Bafin nicht verhängt worden, so der Konzern. Damit notierten die Papiere auf Tradegate moderat im Plus.