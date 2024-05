Nach vier Gewinntagen und dicht unter seinem Rekordhoch wird der Dax zum Handelsstart an «Christi Himmelfahrt» kaum verändert erwartet. Wegen des Feiertags dürften die Umsätze allerdings unterdurchschnittlich sein, was letztlich zu mehr Schwankungen gerade bei Einzelwerten führen könnte. Deutlich weniger Orders haben die Kraft, den Dax rasch in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Es ist es also angesichts des jüngsten Kursanstiegs möglich, dass der deutsche Leitindex an diesem Donnerstag noch ein neues Rekordhoch markiert.