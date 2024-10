Unter den Einzelwerten dürften die Aktien der Deutschen Telekom im Fokus stehen, die im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 0,3 Prozent stiegen. Die Telekom will für das laufende Jahr eine höhere Dividende an seine Aktionäre auszahlen als gedacht und kündigte für 2025 Rückkäufe eigener Aktien von bis zu zwei Milliarden Euro an. Ferner vertrauen die Bonner auch in den kommenden Jahren auf ihre Tochter T-Mobile US als Gewinn- und Wachstumstreiber innerhalb des Konzerns. Am Donnerstag und Freitag will der Vorstand seine Ziele für die kommenden Jahre vorstellen.