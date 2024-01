Nach dem erfreulichen Wochenauftakt zeichnet sich für den Dax am Dienstag zunächst ein stabiler Start ohne grosse Bewegung ab. Der X-Dax signalisierte für den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,16 Prozent auf 16 710 Punkte. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , wurde am Morgen ebenfalls leicht im Plus erwartet.

23.01.2024 08:17