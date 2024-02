Der Dax dürfte auch am Donnerstag um die Marke von 17 000 Punkten pendeln. Dabei gibt es positive Impulse von den US-Börsen, wo die grossen Indizes im späten Handel noch eine Schippe draufgelegt und Sorgen über die zuletzt unerwartet hohe Inflation abgeschüttelt hatten. In New York ragte der Technologie-Index Nasdaq 100 heraus, der nur knapp unter seinem Tageshoch den Handel beendet hatte.

15.02.2024 08:15