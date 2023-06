Am US-Anleihemarkt hinterliess dieses Szenario Spuren: Die Renditen zogen jüngst an - und bremsten Technologiewerte aus. Steigende Kurse von Bank-Aktien nach erfolgreichen US-Stresstests sorgten derweil für Gewinne im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial und im marktbreiten S&P 500 . Chinas Börsen hielten sich am Morgen gut, auch wenn der Einkaufsmanagerindex (PMI) im dritten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle lag.