Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche knüpft der Dax wohl an seine siebentägige Gewinnstrecke an. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,16 Prozent auf 18 507 Punkte. Seine Bestmarke vom Vortag steht nur vier Punkte höher. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird 0,2 Prozent höher erwartet.