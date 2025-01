Am Donnerstagmorgen signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung einen Start bei 20.623 Punkten, was ein Plus von 0,2 Prozent bedeuten würde. Der Eurozonen-Index EuroStoxx wurde am Morgen auch knapp im Plus erwartet. An der Wall Street hatten die Anleger am Vorabend ebenfalls positiv auf die Inflationszahlen reagiert, vor allem bei den zinsempfindlichen Technologiewerten.