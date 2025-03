Aus Übersee kommt kein Rückenwind. In New York war es am Vortag vor allem an der Tech-Börse Nasdaq deutlich bergab gegangen. Auch der marktbreite S&P 500 schloss klar im Minus. An den asiatischen Handelsplätzen standen die Kurse in Japan und mehr noch in Südkorea unter Druck, wogegen es in China bergauf ging.