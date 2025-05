Der Dax kommt seinem Rekordhoch am Freitag wohl ziemlich nahe. Eine Stunde vor dem Start auf Xetra signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,4 Prozent auf 23.451 Punkte - damit fehlen nur 25 Punkte bis zum Mitte-März erreichten Höchststand. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag mit plus 0,4 Prozent erwartet.