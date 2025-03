Bei Technologietiteln dürften die deutlichen Vortagsverluste an der US-Tech-Börse Nasdaq belasten. Sowohl beim Softwarekonzern SAP als auch beim Chiphersteller Infineon stehen die Zeichen auf Kursrückgänge. Daran wird wohl auch der erfreuliche Umsatzausblick, den der US-Chiphersteller Broadcom am Donnerstag nach Handelsschluss in New York gegeben hatte, nur wenig ändern.