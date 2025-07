Auch nach vier schwächeren Börsentagen in Folge ist am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nicht mit einer Erholung zu rechnen. Vorbörsliche Indikationen lassen neuerliche Verluste zum Handelsbeginn erwarten, womit der Dax noch etwas weiter von seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch zurückfallen würde. Die Anleger sorgten sich um den Einfluss der US-Zölle auf die Preise, schreiben die Experten der Commerzbank . Die Inflation sei im Juni gegenüber Mai gestiegen und zeige damit erste klare Auswirkungen.