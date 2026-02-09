Bei Rheinmetall ist die Grundlage für eine weitere Erholung eine andere: Die Titel hatten zuletzt nach einer erneuten Annäherung an ihr Rekordhoch unter Gewinnmitnahmen gelitten. Experten werden aber nicht müde zu betonen, dass solche Rücksetzer Anlegern neue Kaufchancen eröffnen für eine Aktie, die von erhöhtem Verteidigungsbedarf profitieren sollte. Laut dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, könnte sich die russische Bedrohung an der Nato-Ostflanke mit einem Waffenstillstand in der Ukraine verschärfen.