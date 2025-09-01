Der Dax dürfte am Montag mit leichten Gewinnen in den September starten. Stützen könnte, dass sich in China laut dem RatingDog-Einkaufsmanagerindex (früher Caixin) die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz des Handelsstreits mit den USA überraschend stark aufhellte. Das deutet auf ein Anziehen der Wirtschaftsaktivitäten im August hin. Derweil bleibt die Stimmung in Chinas Industrie schlecht, wie der staatliche Einkaufsmanagerindex zeigt, der die Stimmung in eher grösseren und staatlichen Unternehmen abbildet. Ansonsten aber bleibt die Unsicherheit vorerst hoch, und von den US-Börsen werden zum Wochenstart keine Impulse ausgehen. Sie bleiben feiertagsbedingt geschlossen.