Nach der Vortagesrally am deutschen Aktienmarkt wird der Dax am Freitag stabil erwartet. Am Vortag war dem deutschen Leitindex erstmals seit Mitte Juni der Sprung über 16 400 Punkte gelungen, womit er nur ganz knapp unter seinem Rekordhoch blieb. Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA und der Eurozone sowie starke Wirtschaftsdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft hatten die Börsen in ganz Europa befeuert.

28.07.2023 08:18