Unter den Einzelwerten dürfte der Essenlieferdienst Delivery Hero Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nach der jüngsten Kursschwäche zwischen Mitte September bis Mitte November prüft das MDax -Unternehmen strategische Optionen, etwa weitere Verkäufe. Erst kürzlich hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Delivery Hero unter dem Druck mehrerer Grossaktionäre stehe, wegen der zunehmenden Konsolidierung in der Lieferbranche eine strategische Überprüfung durchzuführen und einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen. Der Kurs der Aktie stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss an diesem Morgen um etwas mehr als 7 Prozent.