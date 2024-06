Nach seiner Korrektur zurück auf 18 000 Punkte dürfte der Dax am Montag einen Erholungsversuch starten. Vor allem Kursgewinne in US-Technologiewerten ermutigen, denn dem technologielastigen US-Index Nasdaq 100 war es am Freitag gelungen, seine Rekordrally fortzusetzen. Mit Blick auf wichtige Wirtschaftsdaten stehen Stimmungsdaten aus der US-Industrie auf der Agenda. Hierzulande wird es am Dienstag zur Bekanntgabe der ZEW-Konjunkturerwartungen spannend.