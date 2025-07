Nach den hierzulande eher durchwachsen ausgefallenen Geschäftsberichten am Vortag geht die Berichtssaison in Deutschland am Donnerstag weiter. So sieht sich der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus trotz knapper Triebwerke und stockender Auslieferungen auf Kurs zu seinen Zielen für das laufende Jahr. Die zuletzt sehr gut gelaufen Aktien notierten auf der Handelsplattform Tradegate auf dem Niveau des Xetra-Schlusskurses vom Vortag.