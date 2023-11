«Die Fed ist durch und die Marktzinsen haben ihren Höhepunkt erreicht», schrieben am Morgen die Experten der ING-Bank, nachdem sich der Preisauftrieb in den USA im Oktober merklich abgeschwächt hatte. Dieser Höhepunkt sei ein entscheidender Moment für die Märkte, denn in den meisten Fällen gehe dies anschliessend mit fallenden Marktzinsen einher. In der Regel sei dies ein guter Zeitpunkt, um auf steigende Kurse zu setzen.