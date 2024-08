Ein Cocktail aus Rezessionsangst, Furcht vor einer Eskalation des Nahost-Konflikts und geplatzten Spekulationen am Devisenmarkt hatte noch vor knapp zwei Wochen die Börsen weltweit abstürzen lassen. Für den Dax war es bei dieser Talfahrt bis auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar abwärts gegangen auf fast 17.000 Punkte. Rasant ging es von da an aber wieder nach oben, wie der Zuwachs von mehr als 1.200 Punkten unterstreicht. Mehrere charttechnische Widerstände wurden dabei überwunden. Geht der Dax an diesem Freitag im Plus aus dem Handel, wäre es der neunte Gewinntag in Folge.