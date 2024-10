Nach seiner schwachen Vorwoche dürfte der Dax am Montag etwas höher in den Handel gehen. Knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,34 Prozent auf 19.530 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird mit ähnlichem Aufschlag erwartet.