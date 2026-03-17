Wie Fraport mitteilte, wird am Frankfurter Flughafen auch 2026 noch nicht wieder das Fluggast-Aufkommen erwartet, das es vor der Corona-Krise gegeben hatte. Nach rund 63,2 Millionen Fluggästen im vergangenen Jahr dürfte die Zahl an Deutschlands grösstem Flughafen im laufenden Jahr auf 65 bis 66 Millionen steigen, teilte der Flughafenbetreiber mit seiner Jahresbilanz am Morgen mit. Damit bleibt das Rekordaufkommen von rund 70,6 Millionen Passagieren weiterhin ein gutes Stück entfernt. Analysten waren für 2026 zuletzt von rund 65 Millionen Fluggästen ausgegangen. Die Fraport-Aktie legte auf Tradegate ebenfalls zu.