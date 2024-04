Bei den Unternehmen dürften die Anleger am Dienstag die Halbleiterwerte in den Blick nehmen. Wie die «DigiTimes» berichtet, will der US-Chipkonzern Micron die Preise für DRAM- und SSD-Chips stark anheben. Der Zeitung zufolge geht es um eine schrittweise Preiserhöhung um mehr als 25 Prozent im Verlauf des zweiten Quartals. Vorbörslich stiegen hierzulande auf Tradegate entsprechende Branchenwerte an, etwa jene des Chipindustrie-Ausrüsters Aixtron um 1,3 Prozent. Auch der Wafer-Hersteller Siltronic sollte im Blick behalten werden.