Zudem meldete sich die Bafin erneut zu Wort. Jetzt leitete die Finanzaufsichtsbehörde eine Prüfung des 2024er-Jahresabschlusses des Strahlen- und Medizintechnikkonzerns Eckert & Ziegler ein. Grund für die Prüfung sind unzutreffende Angaben im Kontext der Abspaltung der Pentixapharm im Oktober 2024. Das Unternehmen selbst teilte mit, dass die Folgen der Prüfung keinen Einfluss auf die operativen Kennziffern hätten. Für die Aktien von Eckert & Ziegler ging es auf Tradegate um zwei Prozent nach unten./la/mis