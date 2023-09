Am Mittwoch richtet sich der Fokus auf die am Vorabend bekanntgewordenen Veränderungen in der Zusammensetzung wichtiger Aktienindizes. Der Internetdienstanbieter United Internet steigt Mitte September in den Index der mittelgrossen Werte MDax auf, was Händlern zufolge leicht überrascht hat. Weichen müssen dafür die Papiere des Maschinenbauers Krones . Den Platz von United Internet im Nebenwertesegment SDax nimmt dafür Börsenneuling Thyssenkrupp Nucera ein.