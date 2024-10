In den USA hatte der Dow Jones Industrial am Freitag seine Rekordserie fortgesetzt, doch hierzulande gehen die Anleger zunächst abwartend in die neue Börsenwoche. In den kommenden Tagen könnte die Berichtssaison für die nächsten Impulse sorgen, die nun auch in Europa Fahrt aufnimmt. Dabei werden vor allem die Zahlen von SAP als möglicher Treiber genannt, die am Montag nach dem Börsenschluss in den USA veröffentlicht werden.