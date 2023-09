Unter den Einzelwerten stehen am Montag die Aktien von Lanxess im Fokus. Der Spezialchemiekonzern konkretisiere seine Angaben zum angekündigten Sparprogramm. «Wir wollen 150 Millionen Euro im Jahr einsparen, daher werden wir Stellen abbauen müssen, auch in Deutschland. Derzeit verhandeln wir mit den Arbeitnehmervertretern über Art und Umfang», sagte Unternehmens-Chef Matthias Zachert in einem Interview der «Rheinischen Post». Dabei sei vor allem die Verwaltung von dem Stellenabbau betroffen. Die Papiere notierten auf der Handelsplattform Tradegate 0,1 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Freitag.