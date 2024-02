Nach einem Rekordhoch des Dax am Dienstag und einem Rücksetzer zur Wochenmitte winken am Donnerstag wieder leichte Kursgewinne. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator signalisiert für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel ein Plus von 0,2 Prozent auf 16 960 Punkte. Damit würde der Dax engen Kontakt zum Rekordhoch von rund 17 050 Zählern halten.

08.02.2024 08:10