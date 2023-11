Nach der starken Vorwoche werden die Chancen am Markt als gut angesehen, dass der Dax zeitnah aus seinem Abwärtstrend ausbricht, der seit Ende Juli besteht. Impulse dazu könnte einmal mehr die Berichtssaison liefern: Am vorletzten Handelstag der Woche geht es noch einmal hoch her mit allein sieben Berichtsunternehmen aus dem Dax, deren Zahlen verarbeitet werden müssen. Die Agenda der Quartalsberichte wird erweitert durch eine Schar an MDax - und SDax -Werten.