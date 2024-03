Neuigkeiten gibt es zudem zum geplanten Börsengang der Parfümeriekette Douglas. Diese will noch vor Ostern den Gang auf das Börsenparkett wagen und mit dem Erlös Schulden abbauen. Die Preisspanne wurde auf 26,00 bis 30,00 Euro je Aktie festgelegt, was einer Marktkapitalisierung von 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro entspräche. Die Angebotsfrist beginnt am Dienstag, 12. März, und endet voraussichtlich am darauffolgenden Dienstag, 19. März. Als erster Handelstag an der Frankfurter Börse ist der Donnerstag, der 21. März, geplant./ck/mis