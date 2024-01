Unter dem Einfluss von Quartalsbilanzen grosser Technologiekonzerne dürfte der Dax zur Wochenmitte wieder den Vorwärtsgang einlegen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,64 Prozent auf 16 734 Punkte. Der Dax würde sich damit im Hauptgeschäft wieder seinem Vortagshoch und der Widerstandsmarke von 16 750 Punkten nähern. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , wurde am Morgen noch etwas klarer im Plus erwartet.

24.01.2024 08:20