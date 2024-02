Auch auf Unternehmensseite wird es vor dem Wochenende etwas ruhiger, einige Werte stehen aber noch mit Zahlen im Mittelpunkt, so etwa Carl Zeiss Meditec . Der Medizintechnikkonzern war wegen des andauernden Lagerabbaus in China und unvorteilhaften Wechselkursen verhalten in das neue Geschäftsjahr gestartet. Vorbörslich zog das Papier aber klar an. Ein Händler bemängelte zwar am Morgen die unerwartet schwachen Margen, gab aber zu bedenken, dass der Konzern trotz des sich weiter eintrübenden Umfelds seine Ziele bekräftigt habe. Auch der Start eines Aktienrückkaufpakets könne helfen, so der Börsianer.