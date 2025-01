Der Online-Modehändler About You legte vor der Übernahme durch Zalando im dritten Geschäftsquartal nur wenig zu. Das Management erklärte dies mit der späten Lage des Black Weekend, das sich erst im folgenden Quartal in den Zahlen zeigen werde. Auf Tradegate notierten About You quasi unverändert. About You rückt zudem in Kürze in den SDax auf und ersetzt dort das auf Krankenhaus-Software spezialisierte Unternehmen Nexus . Wegen des Übernahmeangebots für About You könnte es aber bald schon wieder eine Umbesetzung im SDax geben./ajx/jha/