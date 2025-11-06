Der Dax steuert nach der späten Aufholjagd am Vortag auf eine wenig bewegte Eröffnung zu. Eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Donnerstag signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein minimales Plus auf 24.061 Punkte. Damit würde sich die Hängepartie der vergangenen Wochen und Monate an der runden Marke von 24.000 Punkten fortsetzen. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Morgen 0,1 Prozent tiefer erwartet.