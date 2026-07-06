Da bereits am Freitagnachmittag bekannt wurde, dass Conti vor dem Verkauf der Kunststofftechnik-Sparte an Lone Star steht und die Conti-Aktie auf den höchsten Stand seit 2021 sprang, tat sich an diesem Morgen vorbörslich wenig. Das Papier von Schaeffler, das am Freitag um etwas mehr als 5 Prozent gestiegen war, legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag indes noch etwas weiter zu. «Das Vorhaben gefällt eben auch der Schaeffler-Gruppe», kommentierte ein Händler.