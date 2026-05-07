Tags zuvor war der Dax im Zuge des KI-Booms an der Wall Street und in Asien sowie den Entspannungssignalen aus Nahost zeitweise bis auf 25.152 Punkte nach oben geklettert. Im Bereich seiner Februar-Höchststände verliessen ihn jedoch zunächst die Kräfte, nachdem er die Kriegs-Scharte vom März im Kurs-Chart fast komplett ausgewetzt hatte. Der Rekord von Mitte Januar bei 25.507 Punkten bleibt jedoch im Visier.