Nun lassen es die Anleger ruhiger angehen: Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax den Dax drei Punkte tiefer auf 24.853 Punkte. Er bleibt damit zunächst klar unter dem Vortageshoch von 24.937 Punkten. Zeitweise war der Dax im Wochenverlauf bis auf fast 24.349 Punkte gesunken und hatte seit dem Rekord der Vorwoche bei 25.507 Punkten dabei 4,5 Prozent abgegeben. Auslöser war eine Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump, die inzwischen aber wieder vom Tisch ist.